تلقى منتخب المغرب ضربة مزدوجة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بخروج الثنائي عبدالصمد الزلزولي ونايف أكرد من القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات المونديال.

تغييرات اضطرارية في القائمة

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن مدرب المغرب محمد وهبي اضطر إلى استبعاد الثنائي عبدالصمد الزلزولي ونايف أكرد، وضم مروان سعدان وأمين السباعي.

أكرد يغادر رغم التفاؤل

وأضافت الشبكة أن صور أكرد في التدريبات أثارت تفاؤلاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، لكن يبدو أن مدافع أولمبيك مارسيليا لم يتعافَ تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ بداية مارس.

الزلزولي خارج الحسابات

أما بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي، فالأمر لا يقل قسوة، إذ تعرض لإصابة خلال المباراة الودية الأخيرة أمام النرويج وغادر الملعب متأثراً بإصابة في الركبة. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية مشاركته في حال تجاوز أسود الأطلس دور المجموعات، لكن يبدو أن المعطيات قد تغيرت، وسيضطر الزلزولي إلى متابعة مباريات المنتخب المغربي من أمام شاشة التلفاز.

انتظار الإعلان الرسمي

ولم يُصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم أو المنتخب أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن استبعاد الثنائي من القائمة.

صدام قوي مع البرازيل

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بمونديال 2026، إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي واسكتلندا، ومن المقرر أن يستهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام البرازيل يوم السبت القادم.

موعد انطلاق المونديال

وتنطلق اليوم (الخميس) منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا، على أن تستمر البطولة حتى 19 يوليو القادم.