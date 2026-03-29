غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم مدينة جدة متجهة إلى إسبانيا في رحلة تستغرق 7 ساعات، لمواجهة المنتخب الإسباني ودياً يوم 31 مارس الجاري على ملعب «آر سي دي إي» معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وفاز المنتخب المصري على الأخضر برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة) على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

عمرة قبل السفر

وعقب اللقاء، اتجهت بعثة منتخب مصر إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، قبل أن تحزم حقائبها للسفر إلى إسبانيا دون راحة، في ظل ضيق الوقت.

غياب صلاح

ويفقد منتخب مصر خدمات نجمه محمد صلاح، بسبب تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع ليفربول أمام غلطة سراي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح - أحمد نبيل «كوكا».

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد «زيزو» - إمام عاشور - محمود حسن «تريزيجيه» - عمر مرموش - إبراهيم عادل - هيثم حسن - إسلام عيسى.

الهجوم: مصطفى محمد - ناصر منسي.