تغلب منتخب السنغال على بيرو بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «دو فرانس»، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

تقدم نيكولاس جاكسون لـ«أسود التيرانغا» قبل أربع دقائق من نهاية ‌الشوط الأول، ثم أضاف إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة 54.

احتفالات باللقب المسحوب

وقبل ساعة من انطلاق اللقب، أقام منتخب السنغال احتفالاً بكأس الأمم الأفريقية 2025 بحضور حارس الأهلي إدوارد ميندي ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي، فيما غاب مهاجم النصر بسبب الإصابة، في إشارة إلى الرفض القاطع لقرار «كاف» بسحب اللقب.

تفاصيل قرار «كاف»

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد قررت هذا الشهر اعتبار منتخب السنغال منسحباً من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتبارياً بنتيجة 3-0، بسبب مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لصالح المغرب بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، رغم عودتهم لاستئناف المباراة التي انتهت بفوز «أسود التيرانغا» 1-0.

استئناف رسمي أمام «كاس»

وفي بيان رسمي، أعلنت محكمة «كاس» الأربعاء الماضي تلقيها استئنافاً من الاتحاد السنغالي على قرار تجريد منتخب بلاده من لقب أمم أفريقيا 2025، وقالت: «يهدف استئناف الاتحاد السنغالي إلى إلغاء قرار «كاف» وإعلان المنتخب السنغالي فائزاً بكأس الأمم الأفريقية، كما يطلب تعليقاً فورياً للمهلة الزمنية لتقديم مذكرة الاستئناف حتى يُخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقراره مع الأسباب الكاملة».