كشف نجم مانشستر سيتي رودري موقفه من احتمال انتقاله إلى ريال مدريد مع اقتراب انتهاء عقده مع ناديه.

وقال رودري في تصريحات لإذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية: «هل أرغب في العودة إلى الليغا، في مدريد؟ نعم، أرغب في العودة، بالطبع».

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2024: «يتبقى لي عام واحد في عقد مع مانشستر سيتي؛ سيأتي وقت يتعين علينا فيه الجلوس والتحدث».

لا يمكن رفض أفضل أندية العالم

وأوضح رودري أن لعبه مع أتلتيكو مدريد لن يمنعه من الانتقال إلى منافسه المحلي، قائلاً: «هناك لاعبون آخرون سلكوا هذا الطريق، ربما ليس مباشرة، ولكن مع مرور الوقت، لا يمكنك رفض أفضل الأندية في العالم».

لا أزمة مع فينيسيوس

وقلل نجم السيتي من شائعات وجود أزمة مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد أن قاطع الأخير حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، حيث قال: «أعتقد أنهم أرادوا خلق منافسة بيني وبين فينيسيوس، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق».

وختم رودري قائلاً: «أكن احتراما كبيراً لفينيسيوس ولما قدمه في ذلك العام أيضاً، في النهاية، هناك أشخاص آخرون هم من يقررون من يتوج بجائزة الكرة الذهبية».