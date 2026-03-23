أفادت شرطة مدينة دورتموند، أمس (الأحد)، أنها قامت باعتقال أكثر من 150 شخصاً عقب اندلاع اشتباكات جماعية بين مشجعي نادي بوروسيا دورتموند ومشجعي هامبورغ بعد انتهاء مباراة الفريقين في الدوري الألماني.



وأوضحت الشرطة أن عدد المحتجزين وصل إلى 152 شخصاً، معظمهم من مشجعي هامبورغ، وتم الإفراج عنهم بعد التحقق من هوياتهم وفتح التحقيقات القانونية ضدهم.



وحسب التقارير الإعلامية، هاجم مشجعو دورتموند الحافلات التي كانت تقل مشجعي هامبورغ بعد نهاية اللقاء، ما أدى إلى اشتباكات في الشوارع المحيطة. ومع وصول عناصر الشرطة، فر غالبية المشجعين، ولم تُسجل أي إصابات.



وعلى صعيد النتائج، انتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند 3-2 على هامبورغ، ليصل رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، خلف بايرن ميونخ المتصدر الذي يملك 70 نقطة.