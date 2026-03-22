قالت الدراجة الإيطالية ديبورا سيلفستري إنها تعرضت لكسور في الأضلاع وإصابة في الكتف في حادثة مخيفة بسباق ميلان-سان ريمو للسيدات.



وسقطت سيلفستري أثناء محاولتها تفادي دراجات أخريات سقطن أمامها خلال أحد المنحدرات، إذ اندفعت فوق الحاجز قبل أن ترتطم بأسفلت الطريق على بعد عدة أمتار، وذلك خلال السباق الذي أقيم السبت.



وذكر فريقها (لابورال كوتكسا) أنه تم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة، وقدمت سيلفستري تحديثاً عن حالتها على «إنستغرام» في وقت متأخر من نفس اليوم.



وقالت: «بالتأكيد لم تكن النهاية التي تخيلتها.. أشعر أنني بخير، 5 أضلاع مكسورة وكسر دقيق في الكتف.. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ». وأضافت: «حان وقت التعافي، وسأعود».



وفازت البلجيكية لوت كوبيكي، بطلة العالم مرتين، بالسباق. وشهد سباق الرجال أيضاً العديد من الحوادث، بما في ذلك تعرض بطل العالم السلوفيني تادي بوجاتشار لحادثة، ولكنه استمر في السباق وفاز باللقب.