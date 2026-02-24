يواجه مانشستر سيتي خطر خصم ما يصل إلى 60 نقطة من رصيده في بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، في حال إدانته بمخالفة مالية مزعومة ارتكبت بين عامي 2009 و2018.

واختُتم التحقيق في الانتهاكات المزعومة للوائح الدوري الإنجليزي في ديسمبر 2024، بعد جلسة استماع استمرت 12 أسبوعاً، إلا أن اللجنة المستقلة لم تُصدر قرارها النهائي بعد.

حجم الأدلة والمقارنة بالسوابق

وأوضح المتخصص في الشؤون المالية لكرة القدم كيران ماغواير أن نحو 500 ألف دليل قدّمها كل من الدفاع والادعاء خلال جلسات المحكمة.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي إكسبريس»: «إذا نظرنا إلى السوابق، نجد أن إيفرتون ونوتنغهام فورست قد تعرضا لخصم 6 و4 نقاط على التوالي بسبب مخالفة امتدت لثلاث سنوات، أما الاتهامات الموجهة لمانشستر سيتي فتغطي فترة 9 سنوات، لذا فالأمر أكبر بكثير، من المرجح أن تكون العقوبة كبيرة حال الإدانة».



العقوبة المحتملة

وتابع: «لذا أعتقد أنه يجب إضافة صفر إلى ما رأيناه من نوتنغهام فورست وإيفرتون، وبالتالي فإن خصم ما بين 40 و60 نقطة سيكون، في رأيي، منطقياً ومتوافقاً مع القرارات السابقة».

واختتم حديثه قائلاً: «بالنظر إلى الحالات المشابهة لقضايا الاحتيال، أعتقد أننا ربما وصلنا إلى المراحل النهائية لصدور الحكم».