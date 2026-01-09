شدّد نجم الأهلي الإيفواري فرانك كيسيه على صعوبة مواجهة منتخب بلاده ضد مصر، المقرر إقامتها السبت القادم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وقال كيسيه في تصريحات لموقع «Mondial Sport» الإيفواري: «لن نصاب بالذعر لمجرد أننا سنواجه منتخباً أقصانا قبل نسختين بركلات الترجيح، ستكون معركة حامية بين حامل اللقب وأكثر المنتخبات تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية، لا يمكننا الاختباء بعد الآن».

وأضاف نجم كوت ديفوار: «اعتباراً من دور الـ16 وربع النهائي لا نواجه سوى أفضل المنتخبات في أفريقيا، لذلك ستكون مباراة حماسية».

طريق المنتخبين إلى ربع النهائي

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما بلغ منتخب كوت ديفوار الدور ذاته عقب انتصاره على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.