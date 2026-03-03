في لحظة صدق نادرة، كسر الممثل المصري محمد يوسف، الشهير بـ«أوزو»، صمته ليضع حدًا للتكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول سبب انحناءة ظهره، بعدما لفت ظهوره في مسلسل «صحاب الأرض» أنظار الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2026.

مرض نادر خلف الكواليس

أوزو أوضح، عبر حسابه على فيسبوك، أنه يعاني من مرض مناعي نادر يُعرف بالتهاب الفقرات التصلبي؛ وهو مرض يهاجم العمود الفقري ويسبب آلامًا مزمنة وتيبسًا قد يؤثر على طريقة الوقوف والحركة. وأشار إلى أنه يخضع حاليًا لعلاج بيولوجي يهدف إلى تثبيت حالته ومنع تدهورها، في محاولة للسيطرة على الأعراض والحفاظ على قدرته على العمل والحياة بشكل طبيعي قدر الإمكان.

بين قرار الجراحة وتعقيدات الحالة

لم يُخفِ أوزو سعيه لإيجاد حل جراحي يساعده على تحسين مظهر انحناءة الظهر، كاشفًا أنه استشار اختصاصي تجميل برفقة نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، غير أن الطبيب طلب تأجيل أي تدخل جراحي لمدة عام، رغم أن فترة التعافي المعتادة لمثل هذه العمليات لا تتجاوز ستة أشهر.

ورغم ذلك، أكد أوزو تمسكه بفكرة الجراحة، ولكن لدى طبيب آخر يضع حالته الصحية المعقدة في الاعتبار، ويوازن بين البعد التجميلي والاعتبارات الطبية الدقيقة.

ألم لا يراه الجميع

بعيدًا عن الأضواء، شدد أوزو على أنه لم يكن يرغب في الإعلان عن مرضه طلبًا للتعاطف، بل فضّل الصمت وتحمل الألم بصبر، حتى أن عددًا من المقربين منه لا يعلمون بطبيعة حالته، رغم ما يعيشه يوميًا من أوجاع شديدة يحاول التخفيف منها عبر وسائل علاجية متعددة، من بينها العلاج اليدوي والعلاج المائي.

رسالة اعتذار ورسالة وعي

وفي ختام حديثه، وجّه أوزو اعتذارًا لكل من انتقد طريقة سيره أو مظهره في المسلسل، مؤكدًا أن ما يبدو للبعض اختلافًا شكليًا، هو في الحقيقة معركة يومية يخوضها بصمت.