تُوّج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه على أولمبيك مارسيليا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في مواجهة مثيرة جمعتهما مساء الخميس على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، حمل توقيع النجم عثمان ديمبلي، بعد أداء هجومي منظم من الفريق الباريسي.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما أدرك أولمبيك مارسيليا التعادل عبر ماسون غرينوود من ركلة جزاء في الدقيقة 76، قبل أن يسجل ويليام باتشو لاعب سان جيرمان هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، مانحاً التقدم لمارسيليا قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

راموس يُنقذ باريس

وكثّف باريس سان جيرمان محاولاته الهجومية، لينجح في خطف هدف التعادل القاتل في الثواني الأخيرة عن طريق غونزالو راموس، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الجزاء الترجيحية، ابتسم الحظ لباريس سان جيرمان، الذي حسم اللقب لصالحه، مؤكداً تفوقه المحلي ومواصلاً هيمنته على البطولات الفرنسية.