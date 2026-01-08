سقط تشيلسي في فخ الخسارة أمام مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) على ملعب «كرافن كوتيج»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة في الدقيقة 22، بعد طرد لاعبه مارك كوكوريا، عقب عرقلته لاعب فولهام هاري ويلسون.

وافتتح المكسيكي راؤول خيمينيز التسجيل لفولهام في الدقيقة 55، قبل أن يدرك ليام ديلاب التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 81، أحرز هاري ويلسون هدف الفوز لفولهام، ليتلقى «البلوز» الهزيمة السابعة هذا الموسم، تحت أنظار المدرب الجديد ليام روسينيور، الذي تابع اللقاء من المدرجات.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز الثامن، متفوقاً بفارق الأهداف عن فولهام الذي صعد إلى المركز التاسع.

من مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

تعادل محبط لمانشستر يونايتد أمام بيرنلي

وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة ذاتها، اكتفى مانشستر يونايتد بتعادل محبط أمام مضيفه بيرنلي بنتيجة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «تورف مور».

وقاد المدرب المؤقت دارين فليتشر مانشستر يونايتد في لقاء الليلة، عقب إقالة البرتغالي روبن أموريم بسبب تراجع النتائج.

أنهى بيرنلي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، جاء بعد كرة ارتطمت بمدافع مانشستر يونايتد أيدن هيفن وسكنت شباك فريقه.

وانتفض مانشستر يونايتد مع بداية الشوط الثاني، مسجلاً هدفين متتاليين في الدقيقتين 50 و60 بتوقيع اللاعب بنيامين سيسكو، إلا أن بيرنلي نجح في إدراك التعادل عن طريق جايدون أنتوني في الدقيقة 66.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، فيما وصل بيرنلي إلى 13 نقطة في المركز الـ19.