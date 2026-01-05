أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم (الإثنين)، إقالة مدربه البرتغالي روبن أموريم من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن أموريم غادر منصبه كمدرب للفريق الأول.

وأضاف البيان: «مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي حالياً، اتخذت إدارة النادي قراراً صعباً بأن الوقت قد حان لإجراء التغيير الذي من شأنه أن يمنح الفريق فرصة لتحقيق أفضل مركز ممكن في البريميرليغ».



رسالة شكر للمدرب البرتغالي

وتابع النادي في بيانه: «يتقدم مانشستر يونايتد بالشكر لروبن أموريم على ما قدمه خلال فترة عمله مع الفريق، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية القادمة».



فليتشر يقود المهمة مؤقتاً

وأوضح البيان أن دارين فليتشر سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت، على أن يقود مانشستر يونايتد في مواجهة بيرنلي، المقررة يوم الأربعاء القادم.