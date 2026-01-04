واصل مانشستر يونايتد مسلسل إهدار النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) هذا الموسم، بعدما تعادل مع مضيفه ليدز يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ20.

ويُعد هذا التعادل الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد، والسابع في المسابقة هذا الموسم، إلى جانب تلقيه خمس هزائم، ليرتفع عدد النقاط التي أهدرها الفريق إلى 29 نقطة من أصل 60.

هدف ليدز يشعل اللقاء

وافتتح ليدز يونايتد التسجيل في الدقيقة 62، بعدما مرر باسكال سترويك كرة متقنة إلى آرونسن، الذي انفرد بالمرمى ونجح في إيداع الكرة داخل الشباك.

رد سريع من يونايتد

ولم تدم فرحة أصحاب الأرض طويلاً، إذ نجح ماثيوس كونيا في إدراك التعادل لمانشستر يونايتد بعد ثلاث دقائق فقط، عقب انفراده بحارس المرمى وتسديده الكرة في الزاوية اليمنى.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل رصيد ليدز يونايتد إلى 22 نقطة في المركز الـ16.