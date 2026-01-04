تعادل نيس على ملعبه أمام ستراسبورغ بنتيجة (1 - 1) أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وبهذا التعادل رفع ستراسبورغ رصيده إلى (24) نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما يقبع نيس في المركز الـ13 برصيد (18) نقطة.