تعادل نيس على ملعبه أمام ستراسبورغ بنتيجة (1 - 1) أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبهذا التعادل رفع ستراسبورغ رصيده إلى (24) نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما يقبع نيس في المركز الـ13 برصيد (18) نقطة.
Nice drew at home against Strasbourg with a score of (1 - 1) yesterday (Saturday), in the 17th round of the French football league.
With this draw, Strasbourg raised its tally to (24) points in seventh place in the standings, while Nice sits in 13th place with (18) points.