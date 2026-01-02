سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

ودخل ليفربول اللقاء بعدما حقق 3 انتصارات متتالية، لكنه عاد لإهدار النقاط مجدداً، مكتفياً بالتعادل في أول ظهور له خلال عام 2026.

وكاد ليدز يونايتد أن يخطف الانتصار في الدقيقة 81، عندما سجل دومينيك كالفيرت هدفاً مستغلاً عبر تمريرة من نواه أوكافور، حيث لعب الكرة من فوق الحارس أليسون بيكر، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لينقذ ليفربول من خسارة محققة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد ليدز يونايتد إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر.