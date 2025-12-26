اتخذ نادي مانشستر يونايتد خطوة جادة نحو التعاقد مع نجم وسط الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تواصل مع وكلاء اللاعب

ووفقاً لما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع وكلاء روبن نيفيز للاستفسار عن إمكانية إتمام الصفقة، دون الدخول حتى الآن في مفاوضات رسمية مع نادي الهلال.

فريق الهلال.

ريال مدريد «خارج الصورة»

وأشار رومانو إلى عدم وجود أي تحركات من جانب نادي ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب البرتغالي في الوقت الحالي.

شرط الهلال

كانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق أن نادي الهلال لا يمانع فكرة رحيل روبن نيفيز قبل 6 أشهر من نهاية عقده، شرط الحصول على مقابل مادي مناسب لا يقل عن 15 مليون يورو.

أرقام نيفيز

وشارك روبن نيفيز هذا الموسم في 16 مباراة مع الهلال بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، إضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة واحدة.