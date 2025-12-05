أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وصول مدرب منتخب إيران، أمير قالينوي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن برفقة وفد من الاتحاد الإيراني، لحضور قرعة كأس العالم 2026، المقررة اليوم (الجمعة).

وكان الاتحاد الإيراني قد أعلن في وقت سابق مقاطعته للقرعة بسبب مشكلات تتعلق بالتأشيرات، حيث طلبت إيران الحصول على 9 تأشيرات لوفدها، لكن الولايات المتحدة منحت 4 تأشيرات فقط، من بينها تأشيرة مدرب المنتخب قالينوي، فيما لم يحصل مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، على تأشيرة دخول.

ويحلّ المنتخب الإيراني في المستوى الثاني بقرعة كأس العالم 2026، وفق التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تصنيف منتخبات كأس العالم

المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، أسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.