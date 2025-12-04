تعادل ليفربول بصعوبة مع ضيفه سندرلاند بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأربعاء) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وكان ليفربول قد استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بعدما تغلّب على وست هام بهدفين دون رد، لكنه عاد مجدداً للنزيف بإهدار نقطتين جديدتين.

وجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في بداية اللقاء، قبل أن يشارك في الشوط الثاني بدلاً من الهولندي كودي غاكبو.

سندرلاند يتقدم بتسديدة مغربية

افتتح سندرلاند التسجيل في الدقيقة 67 عبر تسديدة قوية أطلقها المغربي شمس الدين طالبي من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81، سدّد فلوريان فيرتز كرة داخل منطقة الجزاء، حولها لاعب سندرلاند نوردي موكيلي بالخطأ في مرماه، مسجلاً هدف التعادل لليفربول.

بهذه النتيجة، رفع سندرلاند رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل ليفربول إلى 22 نقطة في المركز الثامن.