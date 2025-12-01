أثنى لاعب منتخب تونس فرجاني ساسي، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتجربة قاعدة الإبعاد المؤقت (Sin Bin) للاعب المصاب لمدة دقيقتين في بطولة كأس العرب FIFA، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيساهم في رفع مستوى وإثارة المنافسات.



وفي مؤتمر صحفي على هامش البطولة، أكد ساسي أن التعديل الجديد يُعد «فكرة ممتازة»، لأنه يحد من ظاهرة إضاعة الوقت ويضمن استمرارية اللعب.



وأعرب اللاعب التونسي عن أمله في أن تنجح التجربة وتساهم في زيادة عدد الأهداف في البطولة، مؤكداً دعم «نسور قرطاج» الكامل لأي تعديلات تهدف إلى تطوير اللعبة والحد من التوقفات غير الضرورية.