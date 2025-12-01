أكّد المدير الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم، خوسيه لانا، أن الحضور الجماهيري يشكّل عنصراً جوهرياً في تحفيز اللاعبين ورفع مستوى الأداء داخل الملعب، مشدداً على أن الدعم المعنوي من الجماهير السورية يمثّل إضافة فنية ونفسية للمنتخب في مبارياته الإقليمية والدولية.



وقال لانا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخبي تونس وسورية ضمن افتتاح بطولة كأس العرب 2025: «أعتقد أن الجماهير السورية هنا تساعدنا كثيراً، وسيكونون جزءاً مهماً هنا في قطر، ونعتمد عليهم كثيراً في خلق أجواء إيجابية تعزز من عزيمة اللاعبين وتمنحهم الثقة المطلوبة خلال المنافسات».



وأضاف المدرب: «أعتقد أن اللاعبين الشباب الموجودين معنا لديهم مقدرات كبيرة، واعتقد أنه في المستقبل سيكون لدينا منتخب رائع.»



وأضاف يأتي هذا التركيز في إطار الاستعدادات لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في الاستحقاقات الكروية القادمة.



ويخوض المنتخب السوري استعداداته الفنية لخوض منافسات كأس العرب التي ستقام في قطر وسيكون في المجموعة الاولى التي تضم قطر المستضيف وتونس وفلسطين.