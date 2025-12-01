تعادل أرسنال مع تشيلسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس، في ختام منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق تريفوه تشالوباه في الدقيقة 48، قبل أن يدرك ميكل ميرينو هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 59.



وبهذه النتيجة عزز أرسنال صدارته رافعاً رصيده إلى 30 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.



وضمن الجولة ذاتها فاز ليفربول على مضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون رد سجلهما السويدي ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو في الدقيقتين 60 و90+2 توالياً.



ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 11 نقطة في المركز الـ17.



وفي المباريات الأخرى فاز أستون فيلا على ضيفه وولفرهامبتون بهدف وحيد سجله الفرنسي بوباكار كامارا في الدقيقة 67، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطتين فقط في المركز الـ20 بقاع الترتيب.



من جهته فاز مانشستر يونايتد على مضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف، سجلهما جوشوا زيركزي وماسون ماونت في الدقيقتين 54 و63 توالياً، بعدما كان كريستال بالاس متقدماً بهدف جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 20 نقطة في المركز التاسع.



وفاز برايتون على نوتنغهام فورست بهدفين دون رد سجلهما ماكسيم دي كوبير وستيافنوس تيماس في الدقيقتين 45+ 1 و88 توالياً، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 12 نقطة في المركز الـ16.