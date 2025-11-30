توفّي أسطورة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بيلي بوندز اليوم (الأحد) عن عمر ناهز 79 عاماً. وخاض بوندز 799 مباراة مع وست هام، وقاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1975 و1980. وأمضى 21 عاماً لاعباً في صفوف النادي بين 1967 و1988، قبل أن يتولى تدريب الفريق من 1990 إلى 1994.

بيان العائلة

وقالت عائلته في بيان: «نشعر بحزن شديد لإعلان أننا فقدنا والدنا الحبيب اليوم، لقد كان مخلصاً لأسرته، لطيفاً، وفياً، وغير أناني».

وأضاف البيان: «كان يحب نادي وست هام يونايتد وجماهيره الرائعة بكل قلبه، ويعتز بكل لحظة قضاها مع الفريق، سيظل في قلوبنا دائماً، وسنفتقده إلى الأبد، ونجد بعض العزاء في أن إرثه سيبقى خالداً».

دقيقة حداد

ووقف لاعبو وست هام وليفربول دقيقة حداد على روحه قبل انطلاق مباراتهما في الدوري الإنجليزي عصر اليوم.

كما رفع قائد الفريق جارود بوين قميصاً يحمل رقم بوندز (4) وسط تصفيق الجماهير، ثم وضعه أمام المدرج الذي سُمّي باسمه تكريماً له في عام 2019.