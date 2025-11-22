في حادثة أثارت الجدل بشكل واسع، فقدت امرأة إكوادورية عملها بعد أن نشرت مقطع فيديو قصيراً يظهرها إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تواجده مع نادي إنتر ميامي. الهدف من الفيديو كان شخصياً وإنسانياً، إذ أرادت المرأة تحقيق حلم صديق مقرب لها، من أشد المعجبين بالنجم، عبر تسجيل تحية مباشرة من ميسي، الذي لوّح بالكاميرا وأرسل التحية لصديقها، وفق ما نقلت مواقع Tribuna وYahoo Sports.



وبحسب المصادر، ورغم طبيعة المبادرة واللحظة الإنسانية، قرر صاحب العمل إنهاء عقدها، معتبراً نشر الفيديو تصرفاً غير لائق وخروجاً عن حدود الالتزام المهني، وأشارت بعض المصادر إلى أن الإدارة اعتبرت أن المرأة ربما تغيّبت عن عملها لتسجيل الفيديو.



بعد فقدانها للوظيفة، شاركت المرأة تجربتها عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "صنعت حلم صديقي ليصبح حقيقة: ليونيل ميسي أرسل له تحية. للأسف، هذا الفيديو كلّفني عملي. توقيت الله دائماً مثالي، وما هو قادم سيكون أفضل". وقد تلقى منشورها آلاف التعليقات الداعمة من مختلف أنحاء العالم، مشيدة بنواياها الطيبة وانتقاد قرار صاحب العمل ووصفه بالمبالغ فيه وغير إنساني.

Une histoire bien triste : une dame Équatorienne a enregistré et publié cette vidéo avec Lionel Messi pour faire plaisir à un proche, grand fan du joueur argentin.

Mais ce geste lui a… pic.twitter.com/VVj9enmojJ — Instant Foot(@lnstantFoot) November 17, 2025



أثارت الحادثة نقاشاً حول حدود تصرفات الموظفين في حياتهم الشخصية مقابل الالتزام المهني، وأيضاً حول تأثير الشخصيات العامة في حياة الأفراد اليومية. كما أظهرت قوة المجتمع الرقمي في تقديم الدعم النفسي والمعنوي، والارتباط العاطفي الذي يمكن أن يولده لقاء قصير مع شخصية رياضية عالمية. وأكدت مصادر منها حساب Transfer News Live أن الحادثة اجتذبت اهتماماً واسعاً في الإكوادور، واعتُبر قرار الفصل مثيراً للجدل.



ولم تُصدر أي جهة رسمية تأكيداً أو نفياً لهذه الحادثة حتى الآن، وتقتصر المعلومات المتاحة على الفيديو المنشور والتقارير الإعلامية المشار إليها، بما يترك مساحة لعدم الجزم بصحتها أو تفاصيلها الكاملة، رغم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.