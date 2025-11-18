تأهل 34 منتخباً إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فيما يواصل الصراع على 14 بطاقة أخرى من أصل 48 منتخباً ستتنافس في النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وشهدت التصفيات الأوروبية تأهل ألمانيا وهولندا أمس (الإثنين)، ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة من القارة العجوز إلى سبعة.

وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده في المونديال في وقت سابق من الشهر الماضي، ليحقق بذلك مشاركته السابعة في كأس العالم والثالثة على التوالي.

وفي إنجاز غير مسبوق، تأهلت سبعة منتخبات عربية إلى كأس العالم 2026، هي: السعودية، قطر، الأردن، مصر، المغرب، تونس، والجزائر، لتحقق بذلك حضوراً تاريخياً في البطولة، متفوقة على الرقم القياسي الذي تحقق في مونديال 2022 بمشاركة 4 منتخبات عربية.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026:

البلاد المضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كندا؟

قارة آسيا: السعودية - أستراليا - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - قطر - الأردن - أوزبكستان.

أفريقيا: مصر - الجزائر - تونس - غانا - المغرب - الرأس الأخضر - ساحل العاج - السنغال - جنوب أفريقيا.

أوروبا: فرنسا - إنجلترا - كرواتيا - البرتغال - النرويج - ألمانيا - هولندا.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين - البرازيل - الإكوادور - أوروغواي - كولومبيا - باراغواي.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.