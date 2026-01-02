أهدر مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، بعد تعادله سلبياً مع مضيفه سندرلاند، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة.

دخل مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي مبكر، ونجح في هز شباك سندرلاند بعد 6 دقائق فقط عن طريق برناردو سيلفا، إلا أن حكم الراية أشار إلى وجود تسلل، وهو القرار الذي أكده حكم تقنية الفيديو المساعد.

وكثّف مانشستر سيتي محاولاته في الشوط الثاني بحثاً عن هدف الفوز، غير أن دفاع سندرلاند صمد أمام الضغط المتواصل، ليحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليتسع الفارق مع آرسنال المتصدر إلى 4 نقاط مع ختام الجولة التاسعة عشرة.

في المقابل، رفع سندرلاند، الذي حقق تعادله الثامن هذا الموسم، رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز السابع.