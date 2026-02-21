بلغ التشيلي أليخاندرو تابيلو الدور قبل النهائي لبطولة ريو المفتوحة للتنس، عقب فوزه على الأرجنتيني تياجو تيرانتي بمجموعتين مقابل واحدة، بنتيجة 7‑6 و6‑7 و6‑1 في لقاء ربع النهائي. ويتقابل تابيلو في نصف النهائي مع البيروفي إغناسيو بيوس، الذي تأهل بعد تجاوزه الإيطالي ماتيو بيريتيني بنتيجة 6‑3 و2‑6 و6‑3 في الدور نفسه.



في المواجهة الأخرى بنصف النهائي، يلتقي الأرجنتيني توماس مارتين إتشفيري مع التشيكي فيت كوبريفا على ملعب ملعب غوغا كويرتن. وحقق إتشفيري، المصنف 51 عالميًا، فوزه رقم 100 في مسيرته بعد تجاوزه البرتغالي جايمي فاريّا بنتيجة 7‑6 و6‑4، بينما تغلب كوبريفا على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بنتيجة 6‑4 و6‑4 ليبلغ نصف النهائي في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.



وكان الأرجنتيني سيباستيان بايز قد تُوِّج بلقب النسخة الماضية من البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي ألكسندر مولر بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6‑2 و6‑3.