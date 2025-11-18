شهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة مصر وكاب فيردي في بطولة العين الودية، لحظة تصعيد جديدة في الجدل المحيط بالمنتخب الوطني، بعدما أطلق المدير الفني حسام حسن سلسلة من التصريحات الحادة التي وجّه فيها انتقادات مباشرة لمنتقدي أداء الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.



وبنبرة غاضبة، قال حسام حسن أمام الصحفيين: «عايزين تطلعوني ترند؟ ولا يهمني، انتم بتحاربوا المدربين الوطنيين، يا راجل، ده ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي كان بياخد مبلغ وقدره، عيب عليكم، بصوا لمدرب المغرب الوطني».



وأضاف المدير الفني، مشدداً على محدودية الموارد التي يعمل بها المنتخب: «إحنا جهاز وطني بنتقاضى رواتبنا بالجنيه المصري، واللي شايف إننا معملناش إنجاز بوصولنا لكأس العالم وكأس الأمم من غير هزيمة.. بقولهم: خليكم محروقين منّنا».



ولم يتوقف حسام حسن عند حدود الدفاع عن عمله، بل وسّع دائرة حديثه بالعودة إلى مسيرته ومسيرة شقيقه إبراهيم، مؤكداً أن تاريخهما لا يسمح ـ من وجهة نظره ـ بتوجيه الانتقادات إليهما: «انتم ما بتفهموش حاجة، عارفين مين حسام وإبراهيم؟ تاريخنا إيه؟ فيه ناس جم درّبوا منتخب مصر ماكانوش اتولدوا وإحنا بنصنع التاريخ، وبقول للمنتقدين: موتوا بغيظكم».



وتطرق المدير الفني إلى الوضع البدني للفريق وما رآه من إرهاق واضح على اللاعبين، مشيراً إلى تأثير ضغط المباريات المحلية: «الجهاز يعمل إيه أكتر من كده؟ جربنا لعيبة وعملنا اللي علينا، واللعيبة مرهقة جداً بسبب السوبر المصري، واللي بيفهم في الكورة يعرف إني مقدرش أزود الحمل التدريبي».



جاءت هذه التصريحات عقب فوز المنتخب على كاب فيردي بركلات الترجيح (2–0) بعد التعادل (1–1)، ليحصد المركز الثالث في البطولة، بينما خسر مباراته الأولى أمام أوزبكستان بهدفين دون رد.



وتأتي هذه الأجواء الساخنة بينما يستعد المنتخب لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر 2025، وسط مساعٍ لتثبيت التشكيل الأساسي وتوسيع دائرة الاختيارات قبل خوض المنافسات القارية.