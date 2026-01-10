تأهلت سويسرا إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد للتنس، بعد فوزها على بلجيكا اليوم (السبت)، بمجموعتين مقابل واحدة في مباراة الزوجي المختلط ضمن الدور نصف النهائي للبطولة المقامة حاليا في أستراليا.



ونجح الثنائي السويسري بليندا بنتشيتش وياكوب بول في تحقيق الانتصار الثمين على الثنائي البلجيكي إليز ميرتنز وزيزو بيرجس، بواقع (6 / 3) و(0 /6) و(10 /5).



ويواجه الفريق السويسري في المباراة النهائية، الفائز من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا التي ستقام في وقت لاحق بالدور نصف النهائي.



ومن المقرر أن تلتقي البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة عالميا، فيما يلتقي البولندي هوبرت هوركاش مع الأمريكي تايلور فريز.