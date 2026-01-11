ودّع منتخب الجزائر منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، عقب خسارته أمام نظيره النيجيري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب مراكش، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

هدفين في 10 دقائق

افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل لمنتخب نيجيريا مطلع الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 47، بعدما استغل عرضية متقنة من الجبهة اليسرى، وحوّلها برأسية قوية في شباك الحارس لوكا زيدان.

واستمرت صحوة «النسور الخضراء»، إذ عاد أوسيمين ليلعب دور البطولة مجدداً، بعدما مهّد الكرة لزميله أكور أدامز، الذي راوغ الحارس الجزائري، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ليلة وداع محرز

وشهدت المباراة الظهور الأخير لنجم الأهلي السعودي رياض محرز في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أعلن اللاعب قبل مواجهة نيجيريا أن نسخة 2025 ستكون الأخيرة له في البطولة القارية، لكن اللاعب سيكون متاحاً للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة نصف النهائي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب نيجيريا، المتوَّج بلقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات، مع منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور، الأربعاء القادم في العاصمة الرباط، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.