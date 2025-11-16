تصدر نيكولا يوكيتش، نجم دنفر ناغتس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين (MVP) بعد سلسلة من العروض الاستثنائية في الموسم الحالي التي عززت هيمنته وكفاءته المعتادة على أرض الملعب.



شهد يوكيتش فترة مذهلة خلال الأيام الأخيرة، إذ سجل موسما قياسيا شخصيا بـ55 نقطة في مواجهة لوس أنجلوس كليبرز، إضافة إلى تسجيله 33 نقطة مع 15 متابعة و16 تمريرة حاسمة في مباراة أخرى، وكذلك 26 نقطة دون اللجوء لركلات حرة، ما يوضح مدى تنوع وفعالية أدائه. ويحتل اللاعب الصربي المركز الأول على سلم MVP هذا الموسم، بعد أن أحرز سابقا ثلاث مرات الجائزة وحقق مرتين المركز الثاني.



ويستمر يوكيتش في تقديم أداء مزدوج بين التسجيل، التمرير، والمتابعة، بمتوسطات تصل إلى 28.8 نقطة، 13.1 متابعة، و10.9 تمريرات حاسمة. ويعد يوكيتش أحد أكثر اللاعبين كفاءة في الدوري، ويتميز برؤيته الشاملة للملعب وحركته المتزامنة بين القدمين واليدين، ما يجعل أداءه يبدو سلسا ومذهلاً في آن واحد.



وجاء في تصريحات مدرب دنفر ديفيد أديلمان: «إنه أكثر نجم يلعب بكفاءة على الإطلاق.. أرجو أن يُظهر لي أحد لاعباً آخر يلعب بهذا المستوى من الكفاءة الهجومية».



ويأتي شاي جيلجيوس-ألكسندر من أوكلاهوما سيتي ثاندر في المرتبة الثانية، مسجلاً متوسط 32.5 نقطة و6.6 تمريرات حاسمة و1.3 سرقة للكرة. بينما يحتل يانيس أنتيتوكونمبو، نجم ميلووكي باكس، المركز الثالث بمعدل 33.4 نقطة و11.9 متابعة و6.2 تمريرات حاسمة، محافظا على مستواه العالي رغم المنافسة القوية.



وفي المركز الرابع، يظهر لوكا دونتشيتش من لوس أنجلوس ليكرز بمعدل 34.9 نقطة و9.1 متابعة و8.9 تمريرات حاسمة، مستفيدا من عودته إلى التشكيلة الأساسية. أما المركز الخامس فيعود لفكتور ويمبانياما من سان أنطونيو سبيرز، بعد تقديمه أداء تاريخيا تضمن 35 نقطة أو أكثر، 10 متابعات على الأقل، 5 تمريرات حاسمة، 5 تصديات، وخمس رميات ثلاثية في مباراة واحدة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين الشباب في الدوري.



كما تضم قائمة أفضل 10 لاعبين هذا الأسبوع كلاً من كيد كانينغهام (ديترويت بيستونز)، دونوفان ميتشل (كليفلاند كافالييرز)، تيريز ماكسي (فيلادلفيا سفيرز)، ألبرين سينجون (هيوستن روكتس)، وجالين برونسون (نيويورك نيكس). وتبرز أسماء أخرى ضمن الترتيب الموسع مثل ديني أفديا، ديفين بوكر، كيفن دورانت، أنتوني إدواردز، وأوستن ريفز، مما يعكس المنافسة الشديدة على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم.