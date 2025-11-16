دخل مدافع الهلال والمنتخب السنغالي، كاليدو كوليبالي، في مشادة كلامية مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس (السبت) على ملعب «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن.

وقبل نهاية الشوط الأول، طالب لاعبو منتخب السنغال بالحصول على ركلة جزاء لصالحهم، إلا أن حكم المباراة لم يُحتسب شيئاً بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وخلال توقف اللعب لمراجعة اللعبة، نشبت مشادة كلامية بين كوليبالي وفينيسيوس، ما أشعل غضب مدافع الهلال والمنتخب السنغالي، لكن تدخل لاعبي المنتخبين أنهى الأزمة سريعاً.

منتخب البرازيل يفوز بثنائية

وفاز منتخب البرازيل السنغال بهدفين دون رد، أحرزهما إستيفاو وكاسيميرو في الدقيقتين 28 و35 على التوالي.

ويخوض منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى أمام تونس الثلاثاء القادم في مدينة ليل الفرنسية، بينما يلتقي منتخب السنغال مع كينيا في اليوم نفسه.