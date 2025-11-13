كشف تقرير صحفي عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل تقدم الأخير في العمر (37 عاماً).
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن برشلونة يدرس التعاقد مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليكون بديلاً لليفاندوفسكي في خط الهجوم.
وأشار التقرير إلى أن كين يمتلك شرطاً جزائياً في عقده مع بايرن ميونخ بقيمة 65 مليون يورو، وهو رقم أعلى قليلاً من المبلغ الذي دفعه برشلونة لضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ عام 2022، (45 مليون يورو + 5 ملايين متغيرات).
أرقام كين مع بايرن ميونخ
وشارك هاري كين مع العملاق البافاري في 17 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة.
ويرتبط المهاجم الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 32 عاماً، بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بـ75 مليون يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».
