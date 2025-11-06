أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الخميس)، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم (ذا بيست 2025).

ورغم قيادة الحارس المغربي ياسين بونو لفريقه الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، إلا أنه غاب عن هذه القائمة.

وكان بونو قد احتل المركز الخامس في ترتيب جائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025 من مجلة «فرانس فوتبول».

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

أليسون بيكر (ليفربول) - تيبو كورتوا (ريال مدريد) جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - مانويل نوير (بايرن ميونخ) - دافيد رايا (آرسنال) - يان سومر (إنتر ميلان) - فويتشيك تشيزني (برشلونة).

واختار «فيفا» الحراس بناءً على أدائهم وأرقامهم خلال الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.