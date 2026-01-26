أيدت محكمة «مستأنف الاقتصادية» بالقاهرة براءة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، من تهمة سب وقذف مدير حساباتها.

200 ألف تعويض

ونظرت المحكمة بالدعوى التي أقامها مدير حسابات الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمها فيها بسبه وقذفه عبر وسائل مختلفة، فيما طالب محامي المدعي بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه.

إزعاج متعمد

تضمنت الدعوى المقامة ضد شيرين بالإضافة لتهمتي السب والقذف اتهامات أخرى شملت سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتعمد إزعاج المجني عليه.

وفي وقت سابق حصل ياسر قنطوش، محامي شيرين، على حكم البراءة على خلفية مشكلات تتعلق بكلمات السر الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل في وقت سابق، فيما قررت النيابة الاستئناف على البراءة.