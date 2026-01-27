أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عودة أكثر من ثلاثة ملايين من النازحين واللاجئين إلى ديارهم في السودان بحلول نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن أكثر من ثلاثة أرباع العائدين هم من النازحين داخليًا، مشيرة إلى أن العاصمة الخرطوم سجلت أكبر عدد من العائدين، وبلغ نحو (1.4) مليون شخص، وتلتها ولاية الجزيرة (نحو 1.1 مليون).

وكان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أعلن أخيرا عودة الحكومة رسميًا إلى الخرطوم بعد أكثر من عامين ونصف العام من انتقالها إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة على المشهد السياسي والخدمي بالسودان.