أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم وفاة والد مدافع منتخب السنغال ونادي الهلال السعودي خاليدو كوليبالي.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والد خاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، اليوم (الإثنين) 26 يناير 2026 في فرنسا».

تعازٍ ومواساة من الاتحاد السنغالي

وأضاف البيان: «يتقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى كامل أسرة كرة القدم السنغالية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

من التتويج القاري إلى ألم الفقد

وكان كوليبالي قد عاد إلى صفوف نادي الهلال قبل أيام قليلة، عقب تتويجه مع منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية.

تكريم من الهلال ودعم الزملاء

وحرص نادي الهلال على تكريم كوليبالي فور عودته، بحضور زملائه في الفريق، من بينهم الحارس المغربي ياسين بونو، الذي قدّم التهنئة لزميله رغم مرارة خسارة اللقب القاري مع منتخب بلاده.