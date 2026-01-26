لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم، الأحد، جراء هجوم مسلح استهدف ملعبًا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وأفادت التقارير بإصابة 12 شخصًا آخرين بجروح متفاوتة، إثر إطلاق نار كثيف وقع داخل ملعب في أحد أحياء مدينة سالامانكا، ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية أمنية واسعة لتعقب الجناة.

وأكد مكتب رئيس بلدية سالامانكا، في بيان، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في موقع الهجوم، فيما توفي شخص آخر متأثرًا بإصابته داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون العلاج اللازم.

ولا تزال دوافع الهجوم وهوية منفذيه مجهولة حتى الآن، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تطور لافت، أعلنت السلطات العثور على أربع حقائب تحتوي على رفات بشرية في مدينة سالامانكا، في وقت متأخر من مساء السبت، أي قبل ساعات من وقوع الهجوم المسلح.

وتُعد ولاية غواناخواتو أحد أبرز المراكز الصناعية والسياحية في المكسيك، لكنها في الوقت ذاته تتصدر قائمة الولايات الأكثر دموية، نتيجة الصراعات المستمرة بين الجماعات الإجرامية، وفق بيانات رسمية لجرائم القتل.