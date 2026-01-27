تمكنت عناصر الإنتربول المغربي بولاية أمن طنجة مساء أمس (الإثنين) من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، ويعدّ واحداً من أخطر المطلوبين على الصعيد الأوروبي، بموجب أمر دولي بإلقاء القبض عليه.

وكشفت التحقيقات أن الموقوف مطلوب دولياً عبر نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، ومطلوب من القضاء الفرنسي، لتورطه بقيادة شبكة إجرامية أوروبية متخصصة في تهريب المخدرات دولياً عبر سيارات مسروقة، وهو ما يجعل العصابة التي كان يقودها تشكل تهديداً حقيقياً للأمن العام الأوروبي والدولي.

وبحسب المعلومات الأمنية، فإن الرجل كان عنصراً قيادياً داخل الشبكة، وتولى إدارة عمليات التهريب والتخطيط لها، مستغلاً سيارات مسروقة لنقل شحنات المخدرات عبر الحدود في مختلف أنحاء أوروبا، ما يوضح المستوى العالي من التنظيم والاحترافية في نشاط العصابة.

وجاء توقيفه بعد متابعة دقيقة ومستمرة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية، التي تمكنت من تحديد مكانه ومراقبته قبل القبض عليه.

وبعد توقيفه، جرى إبلاغ السلطات الفرنسية رسمياً بالواقعة تمهيداً لإجراءات تسليمه للعدالة، في إطار التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.