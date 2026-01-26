منعت وزارة الصحة قبول كافة طلبات الإجازات والانتدابات التي تُرْفَع بتاريخ سابق، وشددت أن نظام «موارد» يرفض آلياً أي طلب يُقدم بأثر رجعي مع منح استثناءات محددة للحالات التي تقتضيها الظروف الإنسانية أو الصحية القاهرة.

وحددت الصحة الظروف بوفاة الأقارب، مرافقة مريض الإجازات المرضية بجميع أنواعها، إجازة مولود جديد، إضافة إلى إجازات غسيل الكلى وجلسات العلاج الدوري.

وأكدت وزارة الصحة أن الإجراء التنظيمي بهدف إلزام الموظفين بالتقيد بالمسارات النظامية الصحيحة، وضرورة رفع الطلبات قبل موعد استحقاقها الفعلي لضمان سير العمل وعدم تعطيل المصالح، وتفادياً للرفض الإلكتروني الفوري الذي سيطبقه النظام المحدث.

وألمحت الصحة في قرارها إلى مراعاة الجوانب الإنسانية والظروف الطارئة التي قد تمنع الموظف من التقديم المسبق، وحددت قائمة حصرية للحالات المستثناة التي يُسمح فيها برفع الطلب بتاريخ سابق، وذلك تقديراً للظروف الخارجة عن الإرادة، والتي لا يمكن التخطيط لها مسبقاً، ما يستدعي مرونة عالية في معالجة طلباتها.