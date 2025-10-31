أعلن الجناح الإسباني بيدرو رودريغيز رحيله عن نادي لاتسيو الإيطالي بنهاية الموسم الحالي، بعد 4 مواسم قضاها في صفوف الفريق.

وقال بيدرو في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «هذا بالتأكيد سيكون موسمي الأخير مع لاتسيو، لكنني أريد أن أساعد الفريق على التأهل إلى بطولة أوروبية قبل الرحيل».

تجربة جديدة أم تمهيد للاعتزال؟

ولم يكشف الجناح المخضرم - صاحب الـ38 عاماً -عن تفاصيل خطوته القادمة في عالم كرة القدم، أو ما إذا كان يفكر في اعتزال اللعب نهائياً.

ويحتل لاتسيو حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، متأخراً 3 نقاط فقط عن مراكز التأهل إلى البطولات الأوروبية.

وخلال مواسمه الأربعة مع الفريق العاصمي، سجل بيدرو 34 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليترك بصمة واضحة مع النسور قبل مغادرته المنتظرة.