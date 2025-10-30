تأهل كريستال بالاس إلى ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، بعد فوزه الكبير على مضيفه ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، مساء أمس (الأربعاء) على ملعب «أنفيلد».

أنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدّماً بهدفين أحرزهما السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقتين 41 و45.

وزادت معاناة «الريدز» بطرد لاعبه الشاب أمارا ناللو في الدقيقة 79 بعد عرقلته لاعب كريستال بالاس جاستن ديفيني، قبل أن يضيف يريمي بينو الهدف الثالث للضيوف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وخاض ليفربول اللقاء دون عدد من نجومه الأساسيين، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح، الذي حصل على راحة.

العقدة مستمرة

وتعد هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق المدرب آرني سلوت أمام كريستال بالاس هذا الموسم، بعد خسارته في نهائي كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، إضافة إلى الهزيمة في لقاء الدور الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف، لتكون الهزيمة الثالثة أمس.

كما تعد هذه الخسارة السادسة لليفربول في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، ما يعكس حالة الانهيار التي يمر بها بطل إنجلترا.