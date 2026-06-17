سجلت بطولة كأس العالم 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا في الحضور الجماهيري اليومي، بعد ستة أيام فقط من انطلاق منافساتها، متجاوزة الرقم التاريخي المسجل في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.



وشهد يوم 16 يونيو حضور 281,223 مشجعًا في الملاعب، ليتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 277,070 متفرجًا، والذي سُجل في 28 يونيو 1994.



وبعد مرور ستة أيام من البطولة، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري 1,309,652 مشجعًا، بمعدل حضور يصل إلى 65,483 متفرجًا في المباراة الواحدة، ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على النسخة الحالية من المونديال.



وتشير المؤشرات إلى أن كأس العالم 2026 تسير نحو تحطيم الرقم القياسي التاريخي لإجمالي الحضور الجماهيري قبل نهاية دور المجموعات، في ظل الأعداد الكبيرة التي تواصل التوافد إلى الملاعب منذ انطلاق البطولة.



وتؤكد هذه الأرقام البداية الاستثنائية للنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.