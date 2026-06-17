غابت اليمن عن المشاركة في مونديال 2026 لكن الصوت اليمني كان حاضرًا بقوة عبر المعلق حسن العيدروس الذي خطف إعجاب الجماهير السعودية والعربية بأسلوبه الحماسي وتعليقه المؤثر على مباريات المنتخب السعودي.



وقدم العيدروس أداءً لافتًا أعاد إلى الأذهان ذكريات الانتصارات التاريخية للأخضر عندما قال «اليوم أتذكر ظهيرة لوسيل يا أخضر» في إشارة إلى المباراة الشهيرة أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022 والتي تعد واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ.



وبدا العيدروس قريبًا من نبض الجماهير السعودية وكأنه ابنٌ من أبناء المملكة وهو يردد عبارات أثارت الحماس مثل «هنا الأخضر من أجل إحياء الآمال ومن أجل إحياء الأحلام»، كما لم يتمالك مشاعره عقب أحد أهداف المنتخب السعودي ليردد «ارفعوا الخفاق أخضر لنعانق المجد من جديد».



وأكد العيدروس خلال تعليقه أن مشاعره تنطلق من قلب عربي عاشق لكرة القدم وقال «أتكلم من داخل قلبي ومن مشاعر قلبي كعربي هواه عربي» حين



أثبت المنتخب السعودي في تلك المواجهة التاريخية أمام الأرجنتين في 2022 في قطر أن المستحيل مجرد وجهة نظر، بعدما حقق انتصارًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة كأس العالم لسنوات طويلة.



وهي كلمات لامست مشاعر الجماهير التي وجدت في صوته امتدادًا للحماس العربي المشترك.