حقق نابولي فوزاً صعباً على مضيفه ليتشي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «فيا ديل ماري»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف نابولي واللقاء الوحيد بتوقيع اللاعب زامبو أنغويسا في الدقيقة 69، من ضربة رأسية سكنت الزاوية اليمنى لحارس ليتشي.

وسيطر نابولي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 61%، وسدد 13 كرة منها 3 على المرمى، بينما اكتفى ليتشي بأربع تصويبات فقط، لم يذهب منها سوى واحدة بين القائمين والعارضة.

بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 21 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإيطالي «مؤقتاً»، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، روما صاحب المركز الثاني. في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند ست نقاط في المركز الـ16.