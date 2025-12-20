أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به جماعة الحوثي - 18 ديسمبر - بحق 10 موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين إلى 69 موظفاً.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن هذه الاحتجازات تؤدي إلى جعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار، ما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص المحتاجين ويحدّ من حصولهم على المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أن الأمين العام دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، كما دعا الحوثيين إلى إلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية، وأكد ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، التي تُعدّ أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة وملتزمة بالمبادئ.