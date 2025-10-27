مانشستر يونايتد يواسي لاعبه بعد فاجعة انتحار والده

يعمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تقديم الرعاية والدعم النفسي للمدافع الشاب ريس بينيت الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، وذلك بعد انتحار والده.



وأعلن بينيت قائد الفريق الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، بنفسه عن خبر انتحار والده.



وحصل المدافع بينيت، الذي قضى الموسم الماضي معاراً لنادي فليتوود تاون المنافس في الدرجة الثانية، على إجازة استثنائية من مانشتر يونايتد مراعاة لظروفه.



ونشر بينيت عبر حسابه على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور، أربع صور تجمعه بوالده وعائلته، وعلق عليها برسالة مؤثرة كتب فيها «أبي، لم أظن أبداً أنني سأضطر لكتابة هذا الخطاب في وقت مبكر جداً، فقد اكتشفت في نهاية الأسبوع الماضي أنه أقدم على إنهاء حياته.. أنا محطم ومدمر ولا أريد أن أصدق أن هذا حقيقي، لكن الواقع الحزين هو أنه حقيقي». طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.



وأضاف «منذ أن كنت طفلاً وكان يوصلني إلى كل مكان لكي يشاهدني وأنا أحقق حلمي بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفاً... أحبك في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى».



ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم (الإثنين) عن بينيت قوله: «الانتحار هو حل دائم لمشكلة مؤقتة، يرجى التحدث بصوت عال، فأنتم لا تدركون مدى المحبة الحقيقية التي تكن لكم».