أعلنت نجمة التزلج الأمريكية، كلوي كيم، الخميس، تعرضها لإصابة في كتفها إثر سقوط وصفته بـ«الأغبى» خلال التدريب، ما يهدد فرصتها في الدفاع عن لقبها وتحقيق الميدالية الذهبية الثالثة على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا الشهر المقبل.



ونشرت كيم فيديو للحادث الذي وقع في لاكس بسويسرا، يظهرها وهي تتعثر وتسقط داخل نصف الأنبوب الثلجي، مؤكدة أنها تحاول البقاء متفائلة رغم عدم وضوح وضعها الحالي. وأوضحت أنها ستخضع لفحص الرنين المغناطيسي اليوم (الجمعة) لتحديد مدى الإصابة.



وقالت كيم: «لدي مدى حركة جيد ولا أشعر بألم كبير، فقط لا أريد أن يستمر الكتف في الخروج من مكانه. أحاول البقاء متفائلة جداً، وأعرف أنه بمجرد الحصول على تصريح بالمشاركة سأكون جاهزة.»



ويعد غيابها عن المنافسات سيكون ضربة للألعاب الشتوية، إذ تمثل واحدة من أبرز الأسماء وأكثر القصص متابعة. كيم تسعى لتصبح أول رياضية في الرياضات الحركية تحقق 3 ذهبيات أولمبية متتالية، بعد أن توجت في 2018 و2022، بينما حقق شون وايت 3 ذهبيات متفرقة على 5 دورات.



وكانت كيم قد أبهرت العالم بإنجازاتها، من بينها أول دوران 1260 درجة في المنافسات النسائية، وأولية مزدوجة 1080، إضافة إلى دوراني 1080 متتاليين، وما زالت تعمل على توسيع مهاراتها استعداداً لدورة ميلانو-كورينا.



من المقرر أن تُقام الجولة التأهيلية للنساء في نصف الأنبوب يوم 11 فبراير، بينما ينطلق «لاكس أوبن» الأسبوع القادم، وقد تضطر كيم للمشاركة في الأولمبياد دون أي نهائي لموسم 2025-2026، حتى في حال تعافيها التام.



يُذكر أن كيم تأهلت لفريق الولايات المتحدة بعد فوزها بمسابقة العام الماضي، وكانت قد انسحبت الشهر الماضي من نهائي كوبر ماونتن بعد إصابة طفيفة في الكتف.



وبخصوص إصابتها الحالية، قالت كيم: «ينبغي أن أكون بخير. أتمنى فقط ألا يستغرق الشفاء وقتاً طويلاً، وسأستريح خلال الفترة القادمة.»