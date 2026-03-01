أشاد وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني الدكتور أنور كلشات المهري بالدعم السعودي الأخير المقدم لليمن، البالغ 1.3 مليار ريال، وما يمثله من أهمية كبيرة في هذا التوقيت الصعب، إذ يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، ودفع وانتظام عملية صرف رواتب الموظفين، إلى جانب توفير النفقات التشغيلية للحكومة، والمساهمة في تحسين الخدمات كافة.



ونوّه إلى جهود السعودية خلال السنوات الماضية، وأن دعمها المستمر حال دون الانهيار الكامل لليمن، وكبح جماح الانفلات الأمني، ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى والصراع الأكثر تعقيداً.