تشهد الشرقية اليوم (الأحد) هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة تشمل مدينة الدمام، الظهران، محافظات حفر الباطن، الخفجي، قرية العليا، النعيرية، الجبيل، رأس تنورة، القطيف، الخبر، بقيق، الأحساء، والعديد؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وستستمر الحالة حتى 8 مساء.

وفي الباحة تشهد المنطقة حتى الثامنة مساءً رياحاً نشطة، وتدنّياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، بلجرشي، القرى، بني حسن، المندق، المخواة، قلوة، الحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها (40-49) كم/ساعة وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، طقساً بارداً إلى شديد البرودة مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار متفرقة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 21-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.