كشف تقرير صحفي تحركاً جزائرياً لإقناع إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم منتخب فرنسا وريال مدريد كيليان مبابي، بتمثيل منتخب «الخُضر» خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد نجح العام الماضي في إقناع حارس مرمى غرناطة الإسباني نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لوكا زيدان، الذي يحمل أصولاً جزائرية من جهة والده، بتمثيل المنتخب الجزائري بدلاً من فرنسا، ويشارك الحارس حالياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

مفاوضات لخطف موهوبة جديدة

وبحسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، تواصل مسؤولو المنتخب الجزائري مع لاعب خط وسط ليل إيثان مبابي، الذي يحمل أصولاً جزائرية من جهة والدته فايزة العماري.

تمسك بالحلم الفرنسي

وأضاف التقرير أن شقيق كيليان مبابي لا يزال متمسكاً بتمثيل منتخب فرنسا الأول مستقبلاً، رغم متابعته المستمرة لمباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

صداقة جزائرية داخل ليل

وأوضح التقرير أن إيثان مبابي تربطه علاقة قوية بزميليه الجزائريين في صفوف ليل نبيل بن طالب وعيسى ماندي.